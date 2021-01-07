Online satışta devrim yaptı

Türkiye'nin dünya markası olmaya soyunan mobilya markalarından Doğtaş’ online satışta yeni hamleler yapıyor. Doğtaş, pandemi döneminde hayata geçirdiği EvindeGör uygulamasını websitesine taşıyarak, www.dogtas.com üzerinden başlattığı online satış hizmetiyle tüm satış sürecini dijital ortama taşıdı.

Pandemi günlerinde mobilya sektörüne öncülük eden yeni mağazacılık hizmetleriyle dikkatleri çeken Doğtaş, yakın zamanda hayata geçirdiği online satış opsiyonuyla, müşterilerine www.dogtas.com websitesi üzerinden tek tuşla ve güvenle alışveriş konforu sunuyor.

Doğtaş müşterileri website üzerinden inceledikleri ürünleri evlerinin dekorasyonunda görmek için, bir mimar gibi www.dogtas.com üzerinde yer alan proje uygulamasına mekan ölçülerini giriyor. Sonrasında seçtikleri ürünleri online olarak mekana yerleştirerek, yerlerini değiştirerek, satın alma kararı veriyorlar. Son aşamada ise, güvenli tek tuşla alışverişlerini sonuçlandırabiliyorlar.