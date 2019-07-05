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Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var" dedi.

Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var." dedi.

"Türkiye eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke." diyen Albayrak, "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz etkisiyle daha da netleşeceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek." dedi.

Bakan Albayrak, "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak." diye konuştu.

Albayrak, "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

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Hazine Ve Maliye BakanıBerat Albayrak
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