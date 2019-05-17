Onur Air, Köln uçuşlarına başlıyor

İSTANBUL (AA) - Onur Air, Almanya’nın popüler şehirlerinden Köln'e 19 Haziran itibarıyla tarifeli seferler başlatıyor.

Onur Air açıklamasına göre, her şey dahil 66 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Köln uçuşları, haftanın dört günü İstanbul Havalimanı'ndan Köln’e saat 22.30'da, Köln'den İstanbul Havalimanı’na ise saat 1.55'te gerçekleşecek.

Köln biletleri, Onur Air’in web sitesi www.onurair.com'dan, mobil uygulamalarından, "0850 210 66 87" numaralı çağrı merkezinden ve yetkili satış acentelerinden satın alınabilecek.