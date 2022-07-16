Onur Kolat’a ekonomiye değer katanlar ödülü 

Türkiye’nin önde geleni ş insanlarının katıldığı lansmanda ekonomiye, turizme, yaşama değer katan iş insanlarına başarı plaketleri verildi. Bu kapsamda Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte kentte gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren KLT Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kolat ‘Ekonomiye değer katanlar’ ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’de inşaat ve sanayi sektöründe 40 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KLT Yapı, konut ve sanayi yapılarında imalatlar gerçekleştirerek “Novo” markası ile büyük bir çıkış yakaladı. Bodrum’da faaliyet gösteren marka, yapılarında doğa ve yeşili buluşturarak bulunduğu coğrafyaya değer katıyor. Onur Kolat ödülünü İsmail Gülle'nin elinden aldı.