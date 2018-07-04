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"OPEC kararı petrol fiyatlarında önemli etki yaratmaz"

- Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kesniya Yduyeva: - "OPEC’in üretim kısıntı kotalarını artırma kararının petrol fiyatlarında önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz"

ASTANA (AA) - Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kesniya Yduyeva, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntı kotalarını artırmaya yönelik kararının petrol fiyatlarında önemli bir etki oluşturmayacağını belirtti.

Yduyeva, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Astana Finans Günleri" programında yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek seviyelerde kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

OPEC ile aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik yaptıkları güncellemeyi değerlendiren Yduyeva, "OPEC'in üretim kısıntı kotalarını artırma kararının petrol fiyatlarında önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz. Ancak bu yıla yönelik petrol fiyat tahminlerimizde ufak bir güncelleme yapacağız." diye konuştu.

OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya'nın güncellenen anlaşma kapsamında üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde artırması bekleniyor.

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EnerjiOpecPETROLRusya
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