OPEC kararı piyasaları yeniden dengelemeyi amaçlıyor

NEW YORK (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - Uluslararası bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi Energy Aspects'in Makro Araştırmalar Direktörü Yasser Elguindi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) geçen hafta aldığı üretimi artırma kararını değerlendirirken Suudi Arabistan, Rusya ve Körfez ülkelerinin petrol piyasasında oluşan talebi daha fazla bastırmak istemediklerini belirterek, "Bu ülkeler, 2017 başından bu yana yapmaları gerekenden daha fazla petrol kesintisi gerçekleştirdi ve şimdi bunu düzeltmek için güçlü çaba sarf ettiklerini ortaya koydular." dedi.

Elguindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC dışı ülkelerin üretimi artırma kararını desteklediğini söyledi.

Söz konusu üretim artışının miktarı kadar süresinin de önemli olduğunun altını çizen Elguindi, bu yılın sonuna kadar Rusya'nın günlük üretimini ortalama 150 bin varil, Suudi Arabistan'ın ise günlük ortalama 500 bin varil artırmasının beklendiğini kaydetti.

Elguindi, OPEC içindeki bütün ülkelerin petrol üretimini artıramayacağını ve dolayısıyla küresel piyasada arz sıkıntısı ihtimalinin oluşabileceğini ifade etti.

ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle bu ülkede ham petrol üretiminin azalmasının beklendiğini dile getiren Elguindi, Venezuela ve Angola'nın da üretimini artırmak için atıl kapasitesi bulunmadığını aktardı.

Elguindi, ayrıca Libya'da ham petrol üretiminin azaldığını ve Nijerya'da üretim sorunu yaşandığını anlattı.

Geçen hafta OPEC'in aldığı üretim artırma kararının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Elguindi, "OPEC toplantısından çıkan sinyali anlamak önemli. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Rusya piyasadaki talebi daha fazla bastırmak istemedi. Bu ülkeler, 2017 başından bu yana yapmaları gerekenden daha fazla petrol kesintisi gerçekleştirdi ve şimdi bunu düzeltmek için güçlü çaba sarf ettiklerini ortaya koydular." diye konuştu.

- "İran ve Venezuela risk yaratıyor"

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics Uzmanı Thomas Pugh da İran ve Venezuela'nın petrol üretimini düşürme olasılığının piyasalar açısından risk oluşturacağını belirtti.

Bu iki ülkede petrol üretiminin önemli oranda düşmesi durumunda OPEC ve Rusya'nın üretim artışının piyasada yeterli olamayabileceğini aktaran Pugh, bu durumda Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin atıl kapasiteleri sayesinde üretimlerini hızla artırarak piyasayı yeniden dengeye kavuşturabileceğini söyledi.

Pugh, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretim miktarlarını günlük ortalama 1 milyon varil yükseltmesi ve küresel petrol talebinin yavaşlaması durumunda ise petrol fiyatlarının bu yıl sonunda varil başına 65 dolar olmasının öngörüldüğünü kaydetti.