OPEC petrol üretiminin kısıtlanmasına ilişkin süreyi uzattı

VİYANA (AA) - Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Halid El-Falih, petrol üretiminin kısıtlanmasına ilişkin anlaşmanın 2018'in sonuna uzatıldığını belirtti.

El-Falih, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC 173. Olağan Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı.

Petrol üretiminin azaltılması anlaşmasına ilişkin olarak El-Falih "Anlaşmayı, 2018'in aralık ayına kadar uzatma kararı aldık. 2018'in ocak ayından itibaren aralık ayına kadar uzatmayı kararlaştırdığımız anlaşmaya, bütün üye ülkeler riayet etmek durumundadır." dedi.



Geçen kasım ayında alınan tarihi kararın önemine vurgu yapan El-Falih, bir yıllık zaman zarfında OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerle yakın iş birliği içerisinde petrol piyasalarında istikrar ve yatırımı arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

El-Falih, 2017'nin sonu itibarıyla Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığının sonra ereceği, 2018 için OPEC Konferans Başkanlığını Birleşik Arap Emirliği Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei'nin yürüteceği bilgisini paylaştı.

Petrol üretiminin haziran ayından itibaren 50 milyon varil gerilediğini belirten El Falih, son 5 yıllık ortalama seviyeye ulaşılması için önemli bir ivme katedildiğini ifade etti.

EL Falih, 30'a yakın ülkenin bir araya gelerek, petrol üretici ve tüketicilerini göz önünde bulundurarak bir karar aldıklarını söyledi.



- OPEC üyesi olmayan ülkeler de OPEC’in aldığı karara uyacaklar



173. OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından OPEC üyesi olmayan ülkelerin katılımıyla 3. OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan petrol üretici ülkeler toplantısı gerçekleştirildi.

OPEC üyesi olmayan ülkeler adına konuşan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC'in Viyana Anlaşması'nın İşbirliği Deklarasyonu'nun başarıyla uygulanmakta olduğunu ve petrol piyasası üzerinde güçlü ve olumlu bir etki yapmaya devam ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Novak, "Öngördüğümüz ana hedefe henüz ulaşmış sayılmayız. Bu nedenle küresel hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

OPEC'in bir yıl önce aldığı tarihi karar gibi 2018'in sonuna kadar petrol üretiminin kısıtlanmasına yönelik kararın uzatılmasının yerinde olduğunu belirten Novak, OPEC üyesi olmayan ülkeler olarak iş birliğini sürdüreceklerini, her iki tarafın iş birliğiyle son 5 yıllık üretim ortalamasına ulaşılacağını ifade etti.

OPEC'in 172. Olağan Toplantısı'nda petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının süresi 2018'in mart ayına kadar uzatılmıştı.