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OPEC toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi

Gelecek hafta yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ve 6. Bakanlar Toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi

OPEC toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), gelecek hafta yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ve 6. Bakanlar Toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, 15. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısının da 1 Temmuz'da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 25-26 Haziran'da yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ile OPEC dışı bazı üretici ülke temsilcilerinin de yer alacağı ve petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği 6. Bakanlar Toplantısı'nın 1-2 Temmuz'a ertelendiğini belirtildi.

Açıklamada, ayrıca gelecek haftaya planlanan toplantıya ilişkin akreditasyonların yeni toplantılar için de geçerli olacağı aktarıldı.

OPEC ve bazı üretici ülkeler tarafından, daha önce günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varil azaltılması kararlaştırılmıştı.

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ToplantıPETROLOpec
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