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OPEC'in nisandaki toplantısı iptal edilebilir

- Nisan ayında yapılması planlanan OPEC toplantısının iptal edilmesine yönelik tavsiye kararı alındı

OPEC'in nisandaki toplantısı iptal edilebilir
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BAKÜ (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC), nisanda yapılması planlanan toplantının iptal edilmesine yönelik tavsiye kararı aldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan JMMC’den yapılan açıklamada, petrol üretim kısıntısı anlaşmasının ele alınacağı nisan ayındaki OPEC toplantısının iptal edilmesine yönelik tavsiyede bulunulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde mayıs ayında bir JMMC toplantısı daha yapılacağının kaydedildiği açıklamada, Irak, Kazakistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de komiteye katılmasına karar verildiği belirtildi.

OPEC ve Rusya’nın liderliğini üstlendiği OPEC dışı bazı ülkeler, yaklaşık 3 yıldır devam eden petrol üretim kısıntısı anlaşmasına ilişkin en son geçen yıl aralıkta bir uzatma kararı daha almışlardı.

OPEC önderliğinde alınan günlük 1,2 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararının 2019’un sonuna kadar uzatıp uzatılmayacağının 25-26 Haziran’da Viyana’da yapılacak toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiOpecPETROLRusyaSuudi Arabistan
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