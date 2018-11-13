OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile yükseldi.

OPEC'in Ekim Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya göre günlük 440 bin varil artarak 99 milyon 760 bin varil oldu.

Ekimde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile ulaştı. Böylece OPEC'in ekimde toplam küresel petrol arzı içindeki payı değişmeyerek yüzde 33 seviyesinde kaldı.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya ve Angola'da oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük üretim 142 bin varil artışla 3 milyon 160 bin varil oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 127 bin varil artışla 10 milyon 630 bin varile yükseldi. Libya'da günlük ham petrol üretimi 60 bin varil artarak 1 milyon 114 bin varile, Angola'da günlük üretim 22 bin varil artarak 1 milyon 533 bin varile çıktı.

Ekimde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela, Kuveyt ve Nijerya'da yaşandı. İran'da günlük üretim 156 bin varil azalarak 3 milyon 296 bin varile geriledi.

Venezuela'da petrol üretimi günlük 40 bin varil gerileyerek 1 milyon 171 bin varile, Kuveyt'te 33 bin varil azalarak 2 milyon 764 bin varile indi. Nijerya'da ise ekimde günlük petrol üretimi 17 bin varil azalarak 1 milyon 751 bin varil oldu.



- Petrolde küresel talep artacak



OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 290 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 80 bin varile ulaşacak.

Ayrıca OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 31 milyon 500 bin varil olması bekleniyor.

Bu arada, dünya genelinde ekimde işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 355 olarak açıklandı. Bu kulelerden 568'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.