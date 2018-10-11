OPEC'in petrol üretimi eylülde arttı

ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre 132 bin varil artarak 32 milyon 760 bin varile yükseldi.



OPEC'in Eylül Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı ise bir önceki aya göre günlük 230 bin varil artarak 99 milyon varil oldu.



Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 100 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 300 bin varile çıktı.



OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre günlük 132 bin varil artarak 32 milyon 760 bin varile ulaştı. Böylece OPEC'in ağustosta yüzde 32,9 olan toplam küresel petrol arzı içindeki payı geçen ay yüzde 33,1'e yükseldi.



Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Libya ve Angola'da oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 108 bin varil artışla 10 milyon 512 bin varile yükseldi. Libya'da günlük ham petrol üretimi 103 bin varil artarak 1 milyon 53 bin varile, Angola'da günlük üretim 57 bin varil artarak 1 milyon 519 bin varile çıktı.



Eylülde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela ve Cezayir'de yaşandı. İran'da günlük üretim 150 bin varil azalarak 3 milyon 447 bin varile geriledi.



Venezuela'da petrol üretimi günlük 42 bin varil gerileyerek 1 milyon 197 bin varile, Cezayir'de günlük üretim 8 bin varil azalarak 1 milyon 49 bin varile indi.



- Petrolde küresel talep artacak



OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 360 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 150 bin varile ulaşacak.

Buna karşın OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 31 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.



Bu arada, dünya genelinde eylülde işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 341 olarak açıklandı. Bu kulelerden 558'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

