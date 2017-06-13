OPEC'in petrol üretimi mayısta arttı

ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre 336 bin varil artarak 32 milyon 140 bin varile yükseldi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, mayısta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 130 bin varil artışla 95 milyon 740 bin varil oldu. Mayısta küresel petrol arzı geçen yılın aynın ayına göre ise günlük 1 milyon 480 bin varil arttı.

OPEC'in ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre günlük 336 bin varil artarak 32 milyon 140 bin varil oldu. OPEC'in üretimini artırmasıyla mayısta küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,6 oldu.

Mayısta OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya ve Irak'ta artarken en büyük düşüş Angola ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşandı.

Libya'da günlük üretim mayısta bir önceki aya göre 178 bin varil arttı. Nijerya'da günlük üretim 174 bin, Irak'ta ise 44 bin varil yükseldi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise mayısta petrol üretimi 2 bin varil artarak 9 milyon 940 bin varil oldu. Angola'da günlük üretim 54 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 18 bin varil düştü.

Küresel petrol talebi artmaya devam edecek

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 270 bin varil artışla günlük 96 milyon 380 bin varile ulaşacak. OPEC'in bu yılki ham petrol talebi ise geçen yıla göre günlük 300 bin varil artarak 32 milyon bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı ise geçen yıla göre günlük 840 bin varil artarak 58 milyon 140 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde mayısta işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 15 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 567'si OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.