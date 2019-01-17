OPEC'in üretimi aralıkta azaldı

ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen yılın aralık ayında kasım ayına göre günlük 751 bin varil azalarak 31 milyon 580 bin varile düştü.

OPEC'in aralık ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, aralıkta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak 100 milyon 20 bin varil oldu.

Aralıkta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 400 bin varil artışla yaklaşık 68 milyon 440 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta kasım ayına göre günlük 751 bin varil azalarak 31 milyon 580 bin varil oldu. Böylece OPEC'in aralıkta toplam küresel petrol arzı içindeki payı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak yüzde 31,6 seviyesine geriledi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Irak, Kuveyt ve Gabon oldu. Irak'ta günlük üretim 88 bin varil artışla 4 milyon 714 bin varile yükseldi. Kuveyt'te günlük ham petrol üretimi 29 bin varil artarak 2 milyon 800 bin varile, Gabon'da ise günlük üretim 26 bin varil artarak 197 bin varile çıktı.

Aralıkta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Suudi Arabistan, Libya ve İran'da yaşandı. Suudi Arabistan'da günlük üretim 468 bin varil azalarak 10 milyon 553 bin varile geriledi.



Libya'da günlük petrol üretimi 172 bin varil gerileyerek 928 bin varile, İran'da ise 159 bin varil azalarak 2 milyon 769 bin varile indi.

- Bu yıl küresel petrol talebi artacak

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 290 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 80 bin varile ulaşacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 830 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde aralıkta 2 bin 401 petrol sondaj kulesi işletmeye girdi. Bu kulelerden 565'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.



