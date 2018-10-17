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Opet Fuchs, TÜMKAF’ta geleceğin mühendisleri ile buluştu

- Opet Fuchs, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilen TÜMKAF 2018’e katıldı

Opet Fuchs, TÜMKAF’ta geleceğin mühendisleri ile buluştu
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İSTANBUL (AA) - Opet Fuchs, Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı (TÜMKAF) 2018'de madeni yağ sektöründe kariyer yapmak isteyen mühendislerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, madeni yağ sektörünün önde gelen şirketlerinden Opet Fuchs, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı (TÜMKAF) 2018’e katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Fuchs İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Özel Çelenk, Opet Fuchs’un, sektöre nitelikli iş gücü kazandırırken Türkiye'nin istihdamına katkıda bulunmak üzere yaptığı çalışmalarda hız kesmediğini belirterek, "TÜMKAF bizim için, hedeflediğimiz iş gücü ile temasa geçme yönünde oldukça faydalı oldu. Fuarın devam ettiği iki gün boyunca madeni yağ sektöründe kariyer yapmak isteyen mühendislerle görüşme imkanı bulduk. Onlara hem şirketimizin sektördeki yerini anlattık hem de sektörümüzün beklentilerini paylaştık." ifadelerini kullandı.

Çelenk, fuar sonunda ilgili kriterleri sağlayan tüm öğrencilerin şirketin yöneticileri tanışacakları ve aktif iş hayatına dair bilgileri alacakları sunumlara davetli olduklarını ifade etti.

Sektördeki nitelikli iş gücünü istihdam için fuarların yanı sıra üniversitelerin kariyer günlerine de katıldıklarını bildiren Çelenk, şunları kaydetti:

"Üniversite ziyaretleri ve fuarlar aracılığıyla sektörün ve şirketimizin ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip adaylarla bire bir iletişim kurma olanağı buluyoruz. TÜMKAF Zirvesi’nde Opet Fuchs olarak bu şekilde bin adaya ulaştık. Uzun vadede şirketimizde duyulacak iş gücü ihtiyacı için, uygun bulunan öğrencilere istihdam olanağı sunmayı hedefliyoruz."

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Opet FuchsTÜMKAFTürkiye Mühendislik Kariyer Fuarı
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