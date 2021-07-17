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Ordu altın devrini yaşıyor

Son dönemde Valilik ve Belediye'nin destekler ile Ordu'nun altın devrini yaşadığını belirten Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Servet Şahin, "İSO'nun ikinci 500'unda Ordu şirketleri etkinliklerini artırdı. Tarım ve turizmde önemli gelişmeler var" diye konuştu.

Ordu altın devrini yaşıyor
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Ordu’da Valilik, Belediye ile işbirliği yapan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Servet Şahin kentin ekonomisin canlandırmak için var gücü ile çalışıyor. Kentte tarım ve hayvancılığın canlandığını belirterek Başkan Şahin, doğal ürünlerin tüketilmesi konusunda ise okullarda eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Ordu’da tarım ve hayvancılığın verilen destek ve teşvikler ile arttığına dikkat çeken Şahin; “Verilen desteklerin üreticiye güven sağladığını ve üretimin arttığını ifade etti.

Ordu’nun altın bir dönem yaşadığını kaydeden Başkan Şahin’i son gelen verilen haklı çıkardı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yayınladığı ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde 2020 yılında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) üyesi 3 firmanın yer alması gururla karşılandı.

Başkan Servet Şahin, listeye giren Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sananayi ve Ticaret Anonim Şirketi,  Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmalarını kutladı.

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