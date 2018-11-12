Ordu'da 689 genç çiftçiye 21 milyon lira hibe

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, Genç Çiftçi Projesi'ni, kırsalda yaşayan veya kırsalda tekrar iş kurmak isteyen gençlerin önünü açacak bir proje olarak gördüklerini belirterek, "Bugüne kadar 689 çiftçimize, Ordu ilimizde 21 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmış ve hibe edilmiştir." dedi.

Vali Yavuz, proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen arıcılık malzemeleri dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016'da başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi"nin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin her alanda önemli hizmetler, yatırımlar ve gelişmeler elde ettiğine dikkati çeken Yavuz, "Genç Çiftçi Projesi'ni, kırsalda yaşayan veya kırsalda tekrar iş kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz. Bugüne kadar 689 çiftçimize, Ordu ilimizde 21 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmış ve hibe edilmiştir." dedi.

Yavuz, kırsaldan kente doğru göç yaşanmasının birçok sebepleri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş alanlarının sınırlı olması diğer taraftan insanların daha iyi yaşam koşullarının peşinden koşması, eğitim, sağlık gibi hizmetlere daha yakın olma arzusu gibi birçok hususu sayabiliriz. Ordu, çok ciddi göç vermiş bir şehir. Sadece İstanbul'daki Orduluların sayısı bugün 600 bin civarındadır. Ordu'da yaşayan nüfusa yakın bir nüfusumuz, şu anda İstanbul'da bulunuyor. Dolayısıyla biz bu şehri büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için de her sektörde yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var ki işte o projelerden bir tanesi de Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'dir."

- "İlimizde 600 bin civarında arı kolonimiz var"

Ordu'da 600 bin civarında arı kolonisi olduğunu kaydeden Yavuz, yılda 17 bin ton civarında bal üretimiyle Türkiye'de birinci olduklarını söyledi.

Yavuz, Türkiye ve Avrupa'da eşi olmayan BALMER'i kurduklarını ifade ederek, bu tesis sayesinde özellikle zor şartlarda bal üretimi yapan çiftçilerin alın terini, emeğini daha iyi değerlendirme fırsatı bulabileceğini belirtti.

Bugünkü fiyatlarla yaklaşık 75- 80 milyon liraya mal olan ve tamamı hibe olan tesisi hizmete açtıklarına işaret eden Yavuz, tüm arı ve bal üreticilerine, bu şirketi yaşatma ve büyütme konusunda destek çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise genç nüfusun tekrar köye döndürülmesi amacıyla verilen teşvikler içinde en önemlilerinden birinin Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi olduğunu vurgulayarak, "2016'da başlatılan bu projeden 2018 yılına kadar ülke genelinde yaklaşık 47 bin genç çiftçimiz faydalandırılmıştır. İlimizde ise 689 genç çiftçimiz bu 3 yıllık periyotta projeden faydalandırılmış, bunların da büyük kısmı büyükbaş hayvancılık konusunda destek almıştır." dedi.

Konuşmaların ardından, arıcılara malzemeleri dağıtıldı.