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Ordu'da fındığın kilosu 15 liraya dayandı

Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı. Serbest piyasada bir aydır 14 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 75 kuruş arttı. Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme...

Ordu'da fındığın kilosu 15 liraya dayandı
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ORDU (AA) - Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı.
Serbest piyasada bir aydır 14 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 75 kuruş arttı.
Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme tabelasına da yansıdı.



 

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SERBEST PİYASAOrduFındık Fiyatı
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