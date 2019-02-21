ORDU (AA) - Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı.
Serbest piyasada bir aydır 14 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 75 kuruş arttı.
Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme tabelasına da yansıdı.
Ordu'da fındığın kilosu 15 liraya dayandı
Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 14,75 liraya çıktı. Serbest piyasada bir aydır 14 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 75 kuruş arttı. Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme...
21 Şubat 2019 Perşembe 14:48