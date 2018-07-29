Ordu'da fındık hasadı türkü eşliğinde başladı

ORDU (AA) - Ordu'da fındık üreticileri, sahil kesimi için açıklanan tarihe göre ürünlerini hasat etmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından bugün üreticiler bahçeye girdi. Üreticiler, 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve sıcağa rağmen el birliğiyle fındığını topluyor.

Altınordu ilçesindeki bazı üreticiler, yöresel türküler seslendirerek ürünlerini hasat ediyor. İlçeye bağlı Nizamettin Mahallesi'ndeki bahçesinde fındık toplayan üretici Sevim Canlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezona bugün itibarıyla başladıklarını söyledi.

Fındık toplarken büyük emek verildiğini dile getiren Canlıoğlu, "Bunun da inşallah karşılığını alırız, terimiz de bir işe yarar. Böylelikle yorgunluğumuz unutulur." dedi.

Canlıoğlu, bölge milletvekillerinin fındık fiyatı konusunda üreticileri mutlu etmeleri için gereken gayreti göstermesini istedi.

Üreticilerden Sevilay Bakıcı ise fındık sezonunun zorlu bir süreç olduğuna işaret ederek, "Yapılması kolay bir iş değil. Bayağı da emek verdik. Tarlalar bakımdan geçti, gübrelendi. Bunun için de belli bir miktar ücret ödedik. Bu anlamda da karşılığını almak istiyoruz." diye konuştu.

Karadenizlinin, geçimini bu üründen sağladığını hatırlatan Bakıcı, fındık fiyatının 15 liradan aşağı olmaması gerektiğini savundu.

Zafer Canlıoğlu da hasat dönemine buruk başladıklarını belirterek, üreticinin önünü görmeden fındık toplamaya başladığını ifade etti.

Fındık toplamanın kolay olmadığını anlatan Canlıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız var ama yanımızda yoklar. İster istemez biz bu yaşta bu işi yapıyoruz. Çocukların da kendi işleri güçleri var. O nedenle onlardan da yardım alamıyoruz. Eskiden bütün aile, çoluk çocuk hep beraber bahçeye girilirdi. Şimdi öyle de değil, geçim derdi, herkes bir tarafta. Yapacak bir şey yok. Zor ama yapılıyor. Biz bu yerleri parayla almadık. Bu bahçeler babadan kaldı. O nedenle toplamak zorundasın. Hasat etmezsen de nankörlük olur. Bir dahaki yıl bu bahçe senin yüzüne bakmaz."

Ordu Valiliği, sahil kesiminde 29 Temmuz, orta kesimde 5 Ağustos, yüksek kesimlerde 12 Ağustos'ta fındık hasadına başlanmasına karar verildiğini duyurmuştu.