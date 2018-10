Ordu'da üretilen fındık yağı 20'den fazla ülkeye satılıyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da faaliyet gösteren bir firmanın kimyasal kullanmadan ürettiği fındık yağı, Çin, Amerika, İtalya, Tayvan, Irak, Suriye, Senegal ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeye satılıyor.

Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ tarafından Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'nde yaklaşık 80 milyon lira yatırımla kurulan fabrikada 2010'dan beri fındık yağı üretiliyor.

Yaklaşık 250 işçinin istihdam edildiği fabrikada üretilen yağlar iç piyasanın yanı sıra 20'yi aşkın ülkede market raflarını süslüyor.

Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Uğur Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada herhangi bir kimyasal kullanılmadan üretilen fındık yağının en sağlıklı şekliyle tüketiciye sunulduğunu söyledi.

Üretimlerinin yüzde 70'inin iç pazara, yüzde 30'unun ihracata yönelik olduğunu belirten Altaş, dış satımda yeni olmalarına rağmen önemli yol aldıklarını ifade etti.

Altaş, en kaliteli ve sağlıklı bitkisel yağlar arasında bulunan fındık yağını, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek ve piyasa araştırması yaparak, Çin, Amerika, İtalya, Tayvan, Irak, Suriye, Senegal ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın ülkeye ihraç ettiklerini dile getirdi.

Dünyanın her tarafında olmak istediklerini söyleyen Altaş, "Hedef pazarlarımızın başında her zaman Çin ve Afrika olacak ancak bunun yanında Avrupa ülkelerinin tamamında olmayı hedefliyoruz. Yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Bunun için pazarlama ve reklam çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Altaş, aylık 2 bin ton rafine kapasitesiyle başladıkları yağ üretiminde bugün 6 bin ton kapasiteye ulaştıklarını belirterek, yatırımlarının sürdüğünü, atacakları yeni adımlara bağlı olarak kapasite ve çalışan sayısını artıracaklarını bildirdi.

- "Hedefimiz her eve girebilmek"

Son bir yılda ballı fındık ezmesi ve aspir yağı ihracatı da yaptıklarını anlatan Altaş, şunları kaydetti:

"Çok ciddi Ar-Ge çalışması yaparak ortaya koyduğumuz bu ürünler, Türkiye'deki birçok yaygın markette yerini aldı ancak bunun ötesinde Gürcistan, Çin, Tayvan ve Azerbaycan gibi ülkelere de ihracatını yapıyoruz. Bu ürünlerde de hedefimiz her eve girebilmek."

Firmanın Dış Ticaret Müdürü İlker Kırcı da Ordu'nun fındık üretiminde önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Ordu fındık üretiminin en çok yapıldığı il konumunda. O nedenle bizler de fındıkla alakalı birçok ürün üretip bunları hem iç pazarda hem de yurt dışı piyasalarında değerlendiriyoruz." diye konuştu.

İhraç ürünlerinin başında fındık yağının geldiğini ifade eden Kırcı, birçok ülkeden bu ürüne talep geldiğini, yeni ülkelere ihracat yapabilmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kırcı, yurt dışında düzenlenen gıda fuarlarının tamamında yer almaya çalıştıklarını belirterek, ihracatın Ordu ve ülke ekonomisine katkısına dikkati çekti.