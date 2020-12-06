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Ordu'dan size online davet var

Ordu’da turizmden gıdaya yatırım ve Almanya fırsatının tartışılacağı toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı girişimcilere çağrı yapacak.

Ordu'dan size online davet var

Tarımdan hayvancılığa gıdadan turizme birçok sektörde adından sıkça söz ettiren Ordu, pandemi sürecinde yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Ortak akıl toplantıları yapan Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) düzenleyeceği toplantıya katılacak olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler yatırımcıları Ordu’ya davet edecek. Aynı toplantıda Ordulu girişimcilerin de Almanya pazarına açılması için çok önemli bilgiler verilecek.

Başlığı “Ordu’da turizmden gıdaya yatırım ve Almanya fırsatı” olarak belirlenen bu hamle toplantısı Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak yönetecek. 8 Aralık Salı günü saat 12’de başlayacak toplantıda başta Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin olmak üzere çok önemli isimler söz alacak.

NRW.Global Business Turkey Genel Müdürü Adem Akkaya ve ekibinin de Almanya’da yatırım fırsatlarına ilişkin bilgilendirme yapacak. Online olarak gerçekleşecek toplantıyı izlemek için

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcuqprjwrGNVV_Tk_qBtElVoZWgzvosAy

Meeting ID: 838 5310 7121

Adresini kullanabilirsiniz…


 

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