"Ordu Kivisi Hasat Şenliği" düzenlendi

ORDU (AA) - Ordu'da kivi üretimini yaygınlaştırmak amacıyla "11. Ordu Kivisi Hasat Şenliği" yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde bir kivi üreticisinin bahçesinde, ürünün tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun tabiatı, yaylaları, dereleri, uçsuz bucaksız sahili ve nezaket sahibi insanıyla fark yaratan bir şehir olduğunu söyledi.

Kent için tarımın önemine işaret eden Yavuz, "Fındığın yanında alternatif ürünlerin süratle yetiştirilmesi ve piyasaya sürülmesi çok kıymetli bir alan. Bu anlamda da kivi gerçekten Ordu'da, şu anda Türkiye'de ikinci sırada. Bunu daha da arttırabiliriz, belki birinci sıraya geçebiliriz." dedi.

Ürünlerde markalaşmanın önemli olduğunun altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"Ürünü üretebilirsiniz ama en yüksek geliri elde etmek de hedef olmalı. Bunu da ancak marka ile yapabiliriz. Bugün Türkiye'nin de sorunlarının başında gelen problem bu. Biz üretimi yapıyoruz ama markasını başkası basıyor. Dolayısıyla aradaki karı da büyük firmalar elde ediyor. Bunun önüne geçebilmek için bizim kendi markalarımızı yaratmamız ve bunları başta ülkemiz ve dünya piyasasına sunmamız gerekiyor."

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise Ordu kivisinin diğer kivilere göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da Ordu kivisinin yaklaşık 3 bin dekar alanda üretildiğini anlattı.

İl genelinde yaklaşık 7 bin ton kivi üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Soydan, "2018 yılı fiyatlarıyla beraber 3,30 lira birinci kalite, 1,80 lira da ikinci kalite olmak üzere ilimize 20 milyon lira civarında bir ekonomik gelir sağlamaktadır. Kivi, bölgemizde bu üretim ve dikim alanları ile Türkiye’de ikinci sıraya oturmuştur. Fındıktan sonra da önemli bir gelir kapısı haline gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "En güzel kivili pasta" ile "En iyi kivi bahçesi" yarışmaları gerçekleştirildi.

Daha sonra katılımcılar sembolik olarak kivi hasadı yaptı.