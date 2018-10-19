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Ordu pidesi Parıs'te görücüye çıkıyor

Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Ordu’dan yola çıkan bir marka olarak dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasında müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Dondurulmuş ürünlerimizin SIAL Fuarı’nda tanınmasını ve deneyimlenmesini sağlayacağız" dedi.

Ordu pidesi Parıs'te görücüye çıkıyor
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Aktaşlar Lezzet Grubu Paris Gıda Fuarın katılıyor. 21 – 25 Ekim tarihlerinde Paris’te gerçekleşecek dünyanın en önemli gıda fuarları arasında yer alan SIAL Uluslararası Gıda Fuarı, kapılarını açmak için gün sayıyor. Ordu’daki küçük bir restorandan dünyaya açılan Aktaşlar Lezzet Grubu, dondurulmuş market ve ev dışı tüketim ürünleriyle fuarda yer almaya hazırlanıyor.
 Aktaşlar, Nelipide ve Pidemiss markalarıyla ihracat odaklı büyümeye devam eden Aktaşlar Lezzet Grubu, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek gıda fuarında ürün çeşitlerini ziyaretçilere tanıtacak.
 İhracat çalışmalarıyla emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Ordu’dan yola çıkan bir marka olarak dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasında müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Dondurulmuş ürünlerimizin SIAL Fuarı’nda tanınmasını ve deneyimlenmesini sağlayacağız. Böyle uluslararası bir fuarda yer almak bizim için çok önemli” dedi.

 

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Aktaşlar Lezzet GrubuAktaşlarNelipideTamer Aktaş
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