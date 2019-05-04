Ordu TSO heyeti, Kanada'da Türk fındığını tanıttı

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, yaptıkları görüşmelerin neticesinde Kanada'da ve tüm dünyada Türk fındığının tüketilmesinin sağlanacağını belirtti.

Ordu TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Destek Programı (URGE) kapsamında Kanada'da birtakım ziyaretlerde bulunulduğu, bu ülkede dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan SIAL'de ikili görüşmeler gerçekleştirildiği aktarıldı. Ordu TSO heyetinin Montreal Başkonsolosluğunun düzenlediği Türk İş Konseyi Toplantısı'na da katıldığı bildirilen açıklamada, burada yerleşik ticaret yapan firma temsilcileriyle bir araya gelindiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Kanada'da Türk fındığını daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.

Şahin, "İnşallah bu görüşmeler neticesinde artık Toronto'da, Montreal'de, Kanada'da ve tüm dünyada Türkiye fındığı tüketilmesi sağlanacak. Bu görüşmelerimizin fındık sektörüne olumlu şekilde geri dönüşü olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.