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Ordu ve Samsun için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Ordu çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerine kadar Ordu çevreleri ile Samsun'un...

Ordu ve Samsun için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Ordu çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerine kadar Ordu çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.


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Meteoroloji Genel MüdürlüğüOrduSağanakUyarı
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