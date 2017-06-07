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Ordu'da 35 bin alabalık yavrusu dereye bırakıldı

- Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Hıdır: - "Bizim vatandaşlarımızdan beklentimiz derelerde patlayıcı, saçma ve tırıvırı gibi malzemelerle avlanmamaları. Bunlar balık populasyonuna zarar veriyor"

Ordu'da 35 bin alabalık yavrusu dereye bırakıldı

ORDU (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında 35 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu Ordu'da dereye bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ali Hıdır, Ulubey ilçesindeki Akçaova Deresi'ne alabalık bırakılması için düzenlenen törende, 2005 yılında başlatılan Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi'nin ülke genelinde devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında Akçaova Deresi'nden belirli zamanlarda toplanan anaçlardan elde edilen 35 bin yavrunun aynı dereye bırakıldığını dile getiren Hıdır, balığın en büyük özelliğinin oksijeni bol ve temiz sularda yaşaması olduğunu ifade etti.

Hıdır, geçmişte Ordu'nun derelerinde çok miktarda balık olduğunu ancak yanlış avlanma ve kirlenme sonucu balıkların ciddi oranda azaldığını aktararak, bu azalmanın önüne geçmek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Daha önce de Kabadüz ilçesindeki derelere 140 bin alabalık yavrusu bıraktıklarını anımsatan Hıdır, toplamda 175 bin balık yavrusunun Ordu'nun dereleriyle buluştuğunu kaydetti.

Hıdır, bundan sonra derelere bırakılan balıkların korunması için vatandaşlara büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, "Bizim vatandaşlarımızdan beklentimiz derelerde patlayıcı, saçma ve tırıvırı gibi malzemelerle avlanmamaları. Bunlar balık popülasyonuna zarar veriyor." dedi.

Balık bıraktıkları derelerde en az 2 yıl av yasağı olduğuna işaret eden Hıdır, buralarda avlanılması durumunda gerekli cezaların uygulanacağını sözlerine ekledi.


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AlabalıkDereOrdu
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