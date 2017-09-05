Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Ordu'da balıkçı tezgahları dolmaya başladı

- Ordu Kumbaşı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Aydemir: - "İlk avda balıkçılarımız umduğunu buldu diyebiliriz"

Ordu'da balıkçı tezgahları dolmaya başladı

ORDU (AA) - Ordu'da dün gece verimli geçen avın ardından palamut, hamsi, istavrit, mezgit, kalkan ve barbunya, balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Av sezonunun başladığı 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle denize geç açılan balıkçılar, önceki günlere nazaran dün geceki avdan memnun ayrıldı.

Balıkçıların limanlara dönmesiyle tezgahlar da dolmaya başladı. Kilogram fiyatı istavrit ve mezgitin 10, barbunyanın 15, hamsinin 20 lira oldu. Kalkanın tanesi 50, palamudun tanesi ise 12 liradan satıldı.

Ordu Kumbaşı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, balıkçı tezgahlarının bugün itibarıyla şenlendiğini söyledi.

Vatandaşların artık çeşit çeşit balık tüketebileceğini dile getiren Aydemir, "İlk avda balıkçılarımız umduğunu buldu diyebiliriz. Şu anda tezgahlarda fiyatı en düşük balıkların başında istavrit ve mezgit geliyor. Palamudun tanesi 12 liradan alıcı buluyor. Şu an tezgahın en pahalı balığı kalkan." dedi.

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Aziz Ceylan, yeni sezonla birlikte tezgahların dolmaya başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ilgisi oldukça iyi. Bu durum bizleri de memnun etmektedir. Şu anda tercih edilen balıkların başında mezgit ve istavrit geliyor." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkHamsiIstavritKalkanMazgitOrduPalamutYeni Sezon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5