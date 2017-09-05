Ordu'da balıkçı tezgahları dolmaya başladı

ORDU (AA) - Ordu'da dün gece verimli geçen avın ardından palamut, hamsi, istavrit, mezgit, kalkan ve barbunya, balıkçı tezgahlarında yerini aldı.

Av sezonunun başladığı 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle denize geç açılan balıkçılar, önceki günlere nazaran dün geceki avdan memnun ayrıldı.

Balıkçıların limanlara dönmesiyle tezgahlar da dolmaya başladı. Kilogram fiyatı istavrit ve mezgitin 10, barbunyanın 15, hamsinin 20 lira oldu. Kalkanın tanesi 50, palamudun tanesi ise 12 liradan satıldı.

Ordu Kumbaşı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, balıkçı tezgahlarının bugün itibarıyla şenlendiğini söyledi.

Vatandaşların artık çeşit çeşit balık tüketebileceğini dile getiren Aydemir, "İlk avda balıkçılarımız umduğunu buldu diyebiliriz. Şu anda tezgahlarda fiyatı en düşük balıkların başında istavrit ve mezgit geliyor. Palamudun tanesi 12 liradan alıcı buluyor. Şu an tezgahın en pahalı balığı kalkan." dedi.

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Aziz Ceylan, yeni sezonla birlikte tezgahların dolmaya başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ilgisi oldukça iyi. Bu durum bizleri de memnun etmektedir. Şu anda tercih edilen balıkların başında mezgit ve istavrit geliyor." diye konuştu.