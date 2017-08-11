Ordu'da endüstriyel atıklar ekonomiye kazandırılacak

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, endüstriyel atıkları henüz kaynağındayken ayrı toplayıp ekonomiye kazandırmak amacıyla başlattıkları Endüstriyel Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi kapsamında kısa sürede 190 ton atık toplandığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, endüstriyel atıkların bertaraf edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Çalışmalar çerçevesinde, Endüstriyel Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi'nin hayata geçirildiğine dikkati çeken Yılmaz, bu kapsamında bir süre önce Altınordu ilçesinde tekstil, marangoz ve mobilya işletmelerine endüstriyel atık toplama konteyneri dağıtıldığını belirtti.

Yılmaz, endüstriyel atıkları henüz kaynağındayken ayrı toplayıp ekonomiye kazandırmak amacıyla başlattıkları proje kapsamında kısa sürede 190 ton atık toplandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Proje sayesinde atıklarımızı işletmelerden belli periyotlarda toplayarak şehrimizin kirlenmesini önlüyoruz. Ünye ve Fatsa başta olmak üzere tüm ilçelerimizde de aynı uygulamayı yapacağız. Ekiplerimiz, işletmelere verilen konteynerlerde toplanan atıkları, evsel atıklarla karıştırmadan topluyor. Böylelikle herhangi bir ayrıştırma işlemi ve iş gücü kaybı olmaksızın doğrudan Ünye Çimento AŞ'ye atıktan türetilmiş yakıt ham maddesi olarak gönderiyoruz. Uygulama sayesinde hem katı atık sorununa alternatif bir çözüm getirmiş hem de atıktan para kazanarak ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz."







