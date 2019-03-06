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Ordu'da fındığın kilogram fiyatı 16 liraya yükseldi

ORDU (AA) - Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 16 liraya çıktı. Serbest piyasada yaklaşık iki haftadan bu yana 14,75 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 1,25 lira arttı ve 16 lira oldu. Fiyat artışı,...

Ordu'da fındığın kilogram fiyatı 16 liraya yükseldi
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ORDU (AA) - Ordu'da 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 16 liraya çıktı.

Serbest piyasada yaklaşık iki haftadan bu yana 14,75 liradan işlem gören fındığın kilogram fiyatı 1,25 lira arttı ve 16 lira oldu.

Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme tabelasına da yansıdı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest piyasada yaşanan fiyat artışının gelecek sezon belirlenecek fiyat öncesi ümit verici olduğunu belirterek, "Bizim sektör olarak beklentimiz gelecek sezon da fiyatların bu şekilde devam etmesi yönünde." dedi.

Çakmak, tek beklentilerinin üreticilerin bahçeye girmeden önce fiyatların açıklanması olduğunu ifade etti.


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FındıkFiyatOrduOTSO
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