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Ordu'da fındık 8 liradan işlem gördü

- Serbest piyasada geçen hafta 9 liradan işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 8 liraya düştü

Ordu'da fındık 8 liradan işlem gördü

ORDU (AA) - Ordu'da serbest piyasada geçen hafta 9 liradan işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 8 liraya düştü.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık fiyatında artış beklerken tam tersi durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kent genelinde 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatının 8 liradan işlem gördüğü bilgisini veren Akarsu, "Bazı manav ve tüccarlarda bu rakam 7,70 liraya kadar düşüyor." dedi.

Fındık piyasasında yaşanan belirsizliğin, tüm üreticileri üzdüğünü dile getiren Akarsu, devreye sokulan Toprak Mahsulleri Ofisinin ise sektörü ayakta tuttuğunu aktardı.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde depo kiralayan TMO'nun üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan aldığını anımsatan Akarsu, TMO'ya olan ilginin ise gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Serbest piyasa şartlarına göre TMO'nun üreticilere adeta ilaç gibi geldiğini vurgulayan Akarsu, "TMO da şu anda tüm üreticilerden gelen talebi karşılamak için gayret ediyor. TMO'nun ilk günlerde günlük alım kapasitesi 80 ton olurken bugünlerde bu rakam 200 tona kadar çıkarıldı." diye konuştu.

Üreticilere tüccar ve manavlara fındıklarını emanete bırakmamaları çağrısını yineleyen Akarsu, "Üretici mümkün olduğunca fındığını kendi deposunda saklasın. Eğer bunu yapamıyorsa ürününü TMO'ya satsın. Serbest piyasada fındık fiyatı 8 liradan işlem görüyor, bu şartlarda tüm üreticilerimizin TMO'yu tercih etmesini tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Akarsu, TMO'dan randevu almak istersen sorun yaşayan üreticilerin ziraat odasına gelmeleri durumunda gerekli desteğin verileceğini sözlerine ekledi.

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