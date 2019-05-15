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Ordu'da fındık fiyatı 16 liraya yükseldi

- Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: - "Bu fiyat sektör adına oldukça olumlu. Yeni sezonun en az 14-15 lira seviyelerinden açılmasını bekliyoruz"

Ordu'da fındık fiyatı 16 liraya yükseldi
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ORDU (AA) - Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı fındığın kilogram fiyatı 16 liraya yükseldi.

Serbest piyasada yaklaşık iki aydır 15 lira olan fındığın kilogram fiyatı 1 lira arttı. Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme tabelasına da yansıdı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fiyatın yeni sezon öncesi umut verici, sektör adına oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Yeni sezonun en az 14-15 lira seviyelerinden açılmasını beklediklerine işaret eden Akça, "Bugünlerde oluşan 16 lira fiyat bunun bir işareti. Şu anda TMO depolarında da fındık olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni sezonda fındığa hayli talep olacağı gözüküyor. İnşallah üreticilerin beklediği 15 lira fiyatı yeni sezonda oluşur." diye konuştu.

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FındıkFiyatOrdu
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