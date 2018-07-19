Ordu'da fındık hasadı 29 Temmuz'da başlayacak

ORDU (AA) - Ordu'da 2018 ürünü fındık hasadına 29 Temmuz'da başlanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerinin, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlendiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Ordu Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sahil kesiminde 29 Temmuz, orta kesimde 5 Ağustos, yüksek kesimlerde 12 Ağustos'ta fındık hasadına başlanmasına karar verildiği, hasat tarihinden 7 gün sonra da fındık ihracatına izin verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aydın Güler, "Bölgemizde yetişen, ülkemiz için önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihleri komisyonumuz tarafından belirlenmiştir. Fındık üreticilerimize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz." ifadesini kullandı.



