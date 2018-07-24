Ordu'da fındık işçisinin yevmiyesi 70 lira olacak

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındık işçisinin yevmiyesinin asgari 70 lira olacağını söyledi.

Fındıkta hasat zamanının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon, Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında toplandı.

Ordu Valiliğindeki toplantıya, İş-Kur, SSK, Ordu Ticaret Borsası, Altınordu Ziraat Odası, İl Göç İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantının ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, 2018 yılı fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlendiğini kaydetti.

Fındık bahçelerinde çalışan işçilere günlük asgari 70 lira ödeme yapılacağını belirten Soydan, "Bunun yanı sıra patoz makinesinin saat ücreti 155 lira, çuval taşıyan işçilere 75 lira, katırcıya 150 lira ve aşçılara 80 lira ödenmesine karar verildi." dedi.

Soydan, fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuk çalıştıran bahçe sahibi ile çocukların ailelerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her çocuk için 259 lira idari para cezası uygulanacağını sözlerine ekledi.