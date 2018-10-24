Ordu'da kivi satış fiyatı belli oldu

ORDU (AA) - Ordu'da hasadına kasımın ilk haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

Kasım ayının ilk haftası itibarıyla bölgede kivi hasadının başlayacağını belirten Uzunlar, birlik olarak kivi fiyatlarını da belirlediklerini ifade etti.

Uzunlar, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında gelen kivinin fiyatını önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sezon birinci sınıf dediğimiz 90 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatı 3,30, ikinci sınıf dediğimiz 70 gram ve üzeri kivinin fiyatı 1,90, üçüncü sınıf olarak tabir ettiğimiz 40 gram ve üzeri olan kivinin fiyatı ise 80 kuruş olarak belirlendi. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum."

Geçen sezona göre kivi fiyatında yüzde 138 artış olduğunu aktaran Uzunlar, "Bu sezon kivi, fiyat açısından üreticisinin yüzünü güldürecektir. Geçen yıllarda olduğu gibi kivi fındıktan sonra en çok üreticisine kazandıran ürün olacaktır." dedi.

Uzunlar, geçen sezona göre fiyat artışının normal olduğunu savunarak, "Bu artışın başında Ordu kivisinin kaliteli aromaya sahip olması geliyor. Bölgede yetişen kivi Türkiye'de en iyi aromaya ve kaliteye sahiptir. Yine Ordu kivisinin depo ömrü çok uzundur. Dolayısıyla artış oranı da çok normaldir." diye konuştu.

Kivinin her zaman kazandıran ve masrafı az bir ürün olduğuna dikkati çeken Uzunlar, üreticilere mümkün olduğunca üretim sahalarını genişletmelerini, arazisi uygun olanlara ise kivi dikmeyi tavsiye etti.

Uzunlar, kivinin hasadında dikkatli olunmasını isteyerek, "Kivi kesinlikle yere atılmamalı. Plastik kasalara konulmalı, kiviyi sınıflandırarak hasat etmek gerekiyor. Üreticilerimiz buna dikkat ederlerse satış sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmazlar." ifadesini kullandı.