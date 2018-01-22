Ordu'da kivi üretiminde hedef 20 bin ton

ORDU (AA) - Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, kentin kivi üretimini yıllık 20 bin tona çıkarmak istediklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da fındıktan sonra üreticilere en çok gelir getiren ürünün kivi olduğunu belirtti.

Kivi üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını ifade eden Yılmaz, kentte geçen yıl 7 bin 100 ton kivi hasadı yapıldığını dile getirdi. Yılmaz, "Hiçbir üreticimizin pazarlama sıkıntısı olmadı. Kivi dalında adeta kapış kapış satıldı. Tüm üreticilerimiz kivilerini rahatlıkla pazarladılar." dedi.

Ordu kivisine İzmir, Yalova ve İstanbul'dan ciddi talep olduğunu anlatan Yılmaz, "Aroma yönünden de oldukça iyi olan Ordu kivisi bu illerdeki büyük alıcılar tarafından tırlarla satın alınıyor." diye konuştu.

İl genelinde 3 bin dekar alanda kivi yetiştirildiğini belirten Yılmaz, 2 bin üreticinin doğrudan kivi üretimiyle meşgul olduğunu bildirdi.

Yılmaz, "Hedefimiz il genelinde kivi üretimini yıllık 20 bin tona çıkarmak. Bunun için çalışmalara başladık. Önümüzdeki günlerde uygulayacağımız yeni projelerle bu hedefimizi yakalamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla yeni kivi bahçelerinin oluşturulmasının söz konusu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Uygulanacak yeni projelerle üreticiler teşvik edilerek kivi üretimine yönlendirilecek. İnanıyorum ki bu proje ve teşviklerimizle vitamin yönünden de oldukça zengin olan kiviyi geniş alanlara yayacağız." dedi.

Yılmaz, kivi üretmek isteyen çiftçileri ilçe müdürlüklerine beklediklerini, bu konuda uzman ekiplerin kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar da Türkiye'nin kivi üretiminin yeterli olmadığını belirterek, "Daha fazla kivi üreterek, ithalatın önüne geçmek mümkün. Bunun için arazisi müsait olanların mutlaka kivi üretimine başlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.











































