Ordu'da yeni ürün fındık pazara indi

ORDU (AA) - Ordu'da bazı üreticiler, 2017 ürünü fındığını pazara indirerek satışa sundu.

Kentte, ağustos ayının ilk gününden bu yana hasat edilen fındık, toplanıp harmanlandıktan sonra kurutularak pazara indiriliyor.

Özellikle borcu olan ve gurbetten gelen üreticiler tarafından satışa sunulan kabuklu fındığın kilogramı 8-9 liradan alıcı buluyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm üretici ve tüccarlara hayırlar getirmesini diledi.

Henüz serbest piyasada fiyatın oluşmadığını ve borsanın fiyat duyurusu yapmadığını belirten Akarsu, bazı tüccarların kabuklu fındığı randımanına göre 8 ila 9 lira arasında aldığını söyledi.

Akarsu, pazara fındık indiren üreticilerin genellikle gurbetten gelenler ve borcu bulunanlar olduğunu ifade ederek, "Bizim üreticilerimize tavsiyemiz, ürünlerini hemen pazara indirmemeleri yönünde. Piyasaya ne kadar fındık arzı olursa fiyatlar da buna paralel düşebilir. Borcu olan ve gurbetten gelen üreticilerimizin kararlarına saygı duyuyoruz ancak diğer üreticilerimiz biraz daha sabırlı olsun." dedi.

Üreticilerin emanete fındık bırakmamalarını da isteyen Akarsu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüccara bırakılan emanet fındık piyasayı altı üst edebiliyor. Bunun örneklerini geçtiğimiz sezonlarda çok yaşadık. Eğer üretici pazara fındığını indirecekse mutlaka parasını alsın. Üreticisi mahsulünü tüccarda değil, gidip evinin deposunda saklasın, onu da yapamıyorsa eşine dostuna emanet etsin. Eğer üreticiler olarak bu emanet işini bu sezon aşabilirsek inanıyorum ki fiyatlarda istediğimiz seviyeye ulaşacaktır."

- "Ürününüzü çok iyi kuruttuktan sonra pazara indirin"

Akarsu, üreticilerin ürünlerini çok iyi kuruttuktan sonra pazara indirmeleri gerektiğini vurgulayarak, ürünün mümkün olduğunca beton zeminde kurutulması, kuruduktan sonra kesinlikle naylon çuvala konulmaması, nemli ve rutubetli yerlerde muhafaza edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Fındık üreticisi Hakkı Doğru ise Gülyalı'dan Altınordu ilçesine gelerek fındığını pazara indirdiğini söyledi.

Doğru, 200 kilogram fındık sattığını belirterek, "Yapacak bir şeyimiz yok. İşçiye borcumuz olduğundan bir kısım fındığımızı pazara indirmek zorunda kaldık. Hayırlısı olsun." ifadesini kullandı.

Sattığı ürününden 1600 liranın üzerinde para aldığını dile getiren Doğru, kalan fındığını ise erken satmayı düşünmediğini söyledi.

Öte yandan, bazı fındık üreticileri sosyal medya üzerinden fındığın 15 lira olması için kampanya başlattı.

Sosyal medyadaki bazı hesaplar üzerinden açılan kampanyaya üreticiler destek veriyor.



