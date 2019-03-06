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Ordu'dan istihdam seferberliğine destek

- Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: - "Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Devletimiz yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor" - Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: - "En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun"

Ordu'dan istihdam seferberliğine destek
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ORDU (AA) - Ordu iş dünyası temsilcileri, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına desteklerini açıkladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile birlikte OTSO'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğini desteklediklerini söyledi.

Seferberlik kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren, sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz."

Şahin, işe alınacak kişinin kadın, genç ve engelli olması halinde 9 aylık sürenin 15 aya kadar uzayacağına dikkati çekti.

İş dünyasına çağrıda bulunan Şahin, "Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

- "Bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın"

Kahraman da teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilerle insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü, istihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet beklediklerini söyledi.

Bu konuda bilgilendirme toplantıları yapacaklarını dile getiren Kahraman, "İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu ile özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu ile özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur." ifadesini kullandı.

Kahraman, işverenlere seslenerek "Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." dedi.


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