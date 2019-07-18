Ordulu arıcılar 12 bin ton rekolte bekliyor

ORDU (AA) - Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Ordulu arıcıların yeni sezon bal hasadına başlandığını belirterek, "Bu sezon üyelerimiz tarafından üretilen baldan 12 bin ton rekolte beklenmektedir." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayından itibaren çeşitli illere göç eden gezginci arıcıların bal hasadına başladıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu illerindeki yaylalara çıkan arıcıların ilk olarak kestane balı hasadına başladığına dikkati çeken Çiftçi, hasadın çiçek balı devam edeceğini dile getirdi.

Çiftçi, bu sezon yaşanan iklim dengesizliği nedeniyle bal rekoltesinde düşüş beklendiğini ifade ederek "Şu anda Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde arıcılarımız var. Buralarda bulunan arıcılarımız tarafından geçen sezon 20 bin ton civarında bal rekoltesine ulaşılmıştı. Bu sezon üyelerimiz tarafından üretilen baldan 12 bin ton rekolte beklenmektedir." diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin 500 Ordulu gezginci arıcı olduğu bilgisini veren Çiftçi, bu arıcıların 530 bin kovanda üretim yaptığını aktardı.

Çiftçi, bal fiyatlarının ise henüz belirlenmediğini, ilerleyen günlerde fiyatların kamuoyu ile paylaşılacağını anlattı.

-"Her balı satın almayın"



Bal konusunda tüketicilere uyarılarda da bulunan Çiftçi, şöyle devam etti:



"Arının ürettiği balın asla sahtesi olmaz ancak kalite anlamında bir fark olur. İnsanlarımız bu farkı asla anlayamazlar. Aradaki fark ancak laboratuvar ortamında belirlenir. Bu nedenle tüketicilerimiz her balı satın almasın, tanıdığı bir arıcıdan ya da Türkiye'nin her tarafından bal birlikleri var, buralardan bal alsınlar. Hiç bir yerde bulamıyorlarsa marketlerden markalı balları almayı tercih etsinler. Vatandaşlarımız sokakta satılan ballara asla itibar etmesinler."

Çiftçi, Ordu'da hizmet veren bal analiz laboratuvarın bu noktada sektöre önemli katkı sunduğuna işaret ederek, "Burada analiz edilen balların etiket kısmında Balmer ismi yer almaktadır. Vatandaşlar tükettiği bala güvenmek istiyor ve gönül rahatlığıyla bal tüketmek istiyorsa burada analiz edilen balları da tercih edebilir." açıklamasında bulundu.



