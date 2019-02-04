Ordulu arıcılara destekleme ödemesi

ORDU (AA) - Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, kovan başına 10 lira olmak üzere 2019 yılında Ordu'daki arıcılara toplam 5 milyon 400 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını belirterek, "Bu tutar, 1 Şubat Cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır." dedi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen "Arıcılık" konulu panel, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, arıcılık denilince akla gelen ilk ilin Ordu olduğunu belirterek, arıcıların eksikleri konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Ordu'daki bal paketleme tesisi sayesinde Türkiye'de satılan balın güvencesi ve satılan ürünün marka değerinin ön plana çıktığına işaret eden Gündoğdu, "Bu tesisin önemi, kurulan bu şirketin önemi ilerleyen yıllarda daha da iyi anlaşılacaktır. Hep birlikte Ordu balını dünya markası yapmalıyız. O zaman balımızı daha yüksek rakamlara satarak verilen emeklerin karşılığını alacağız." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk ise Ordu'nun yaklaşık 600 bin kovan varlığı ve 17 bin ton balla Türkiye'de bal üretiminde ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Ordu'da yaklaşık 3 bin ailenin arıcılık yaptığını, arıcıların bal üretimiyle il ekonomisine yılda yaklaşık 250 milyon lira katkı sağladığını kaydeden Öztürk, "Genç Çiftçi" projesi kapsamında Ordu'da, 3 yılda toplam 59 genç çiftçiye 1 milyon 800 bin lira tutarında hibe desteği verildiğini söyledi.

Öztürk, kovan başına 10 lira olmak üzere 2019 yılında Ordu'daki arıcılara toplam 5 milyon 400 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını belirterek, bu paranın, 1 Şubat Cuma günü üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını ifade etti.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kentte kurulan BALMER şirketi sayesinde bir miktar bal alımı gerçekleştiğini, buna bağlı fiyatlarda yükseliş olduğunu aktardı.

Alınan balın çoğalmasıyla fiyatların daha da artacağını düşündüklerini dile getiren Çiftçi, yaklaşık 200 ton balın da Almanya'ya ihraç edildiğini kaydetti.

- Arıcılara verilen destekleme ödemesi yüzleri güldürdü

Çiftçi, arıcılara verilen destekleme ödemesinin 1 Şubat itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirterek, "TC kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlar paralarını almaya başladı. 0, 2 ve 4 olanlar ise 8 Şubat'tan itibaren alabilecek." dedi.

Destekleme ödemesinin arıcılara ilaç gibi geldiğini vurgulayan Çiftçi, "Şu anda arıların tam bakım zamanı. Dolayısıyla destekleme ödemesi de tam zamanında yatmaya başladı. Arıcılarımız aldıkları paranın büyük kısmıyla arılarının ve kovanlarının bakımlarını yapacaklar. Bütün arıcılarımız destekleme ödemesinden memnun." ifadesini kullandı.

Destekleme ödemesiyle Ordu ekonomisine 5 milyon 400 bin lira gibi önemli miktarda para gireceğine dikkati çeken Çiftçi, bu paranın esnafa da fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.