Ordulu kardeşler ekmeğini mantardan kazanıyor - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldıkları destekle köyüne sera kuran Ordulu Engin Kontaş ile kardeşi Ayşe Sözüer, yılda 5 tonun üzerinde üretim gerçekleştiriyor - Engin Kontaş: - "Mantarın toptan kilogram fiyatı 7,5 lira. Pazarda ise 10 liradan satıyoruz. Şimdiye kadar pazara götürdüğümüz ürün geri dönmedi. Adeta kapış kapış satıldı"

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında sera kuran Ordulu iki kardeş, istiridye mantarı üreterek geçimini sağlıyor.

Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Engin Kontaş ile ev hanımı kardeşi Ayşe Sözüer, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne müracaat etti.

Başvuruları kabul edilen iki kardeş, evlerinin yanındaki araziye 100 metrekare büyüklüğünde sera kurdu.

Bir süre sonra 100 metrekare büyüklüğünde ikinci serayı da kendi imkanlarıyla kurmayı başaran iki kardeş, yılda 5 tonun üzerinde istiridye mantarı üretiyor.

Engin Kontaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalindeki işe Bakanlığın projesi sayesinde kavuştuğunu söyledi.

Pazar sıkıntıları olmadığını, ürettikleri ürünün seradan çıkar çıkmaz satıldığını aktaran Kontaş, üçüncü serayı kurmak istediklerini belirtti.

Kontaş, bu işi yapmak isteyenlere hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Kimse endişe etmesin. Zaten şu anda Türkiye pazarında çok ciddi istiridye mantarı açığı var." dedi.

İstiridye mantarından elde edilen gelirin rahatlıkla iki üç aileyi geçindirdiğine dikkati çeken Kontaş, "Mantarın toptan kilogram fiyatı 7,5 lira. Pazarda ise 10 liradan satıyoruz. Şimdiye kadar pazara götürdüğümüz ürün geri dönmedi. Adeta kapış kapış satıldı." diye konuştu.

Kontaş, istiridye mantarının aylık getirisinin yaklaşık 4 bin lira olduğunu bildirdi.



- "Gelen talebi yetiştiremiyoruz"



Ayşe Sözüer ise erkek kardeşiyle bu işe girdiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu zamana dek pazar sorunları olmadığını vurgulayan Sözüer, "Üç ayda bir hasat oluyor. Topladığımız ürün ise bir hafta içerisinde satılıyor. Üretimden ve satıştan gayet memnunuz. Bu ürünü soran ve almak isteyen çok ancak gelen talebi yetiştiremiyoruz." dedi.

Sözüer, istiridye mantarının çok lezzetli olduğunu kaydederek, "Bu mantar Karadeniz'de çok bilinmiyordu. Bakanlığın projesi sayesinde tüm Karadeniz bu ürünü tanımaya başladı. Tüketildiği zaman da tadının ne kadar güzel olduğunun farkına varıldı. Çok lezzetli olduğu için herkes tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Ev hanımlarına tavsiyelerde de bulunan Sözüer, şunları söyledi:

"Boş vakitlerini değerlendirmek istiyorlarsa hemen bu işe başlasınlar. Yapacakları tek şey bulundukları gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak çünkü bu iş gerçekten çok kazançlı. Kesinlikle de yorucu değil. İşlerini takip ettikleri zaman da dört dörtlük ürün alırlar."

- "Mantar yetiştiriciliği olumlu sonuçlar verdi"

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, kent genelinde mantar yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, 2015 yılında 1 istiridye mantarı tesisi bulunurken bugün itibarıyla toplam 2 bin metrekare alanda her biri 100 metrekare ve üzerinde 15 tesiste üretim yapıldığını anlattı.

Yılmaz, 100 metrekarelik tesisten yılda yaklaşık 10 tona kadar ürün alınabildiğine işaret ederek, "2017 yılında ilimizde 150 ton civarında üretim gerçekleşmiş olup pazar sorunu yaşanmamıştır. Bu durum istiridye mantarının tüketici tarafından da benimsendiğinin göstergesidir." diye konuştu.

