Ordulu kivi üreticisi rekolteden dolayı mutlu

ORDU (AA) - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin bu yıl kent ekonomisine çok ciddi katkı sunacağını belirterek "Tahminlerimize göre bölgemizde 7 bin 400 ton civarında rekolte beklenmektedir." dedi.

Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'nde kivi hasat eden üreticileri ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Uzunlar, kivi hasadının yaklaşık bir hafta önce başladığını, bazı bölgelerde hasadın halen sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu sezon bazı üreticilerin hasat noktasında aceleci davrandığına değinen Uzunlar, bu durumun meyvenin depo ömrünü kısalttığına dikkati çekti.

Uzunlar, kivide "suda çözünen kuru madde (SÇKM)" miktarının 6-7 oranında olmasının ardından hasadın başlaması gerektiğine vurgu yaparak bu kurala uyan üreticilere teşekkür etti.

Kivinin bölgede fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürün olduğuna işaret eden Uzunlar, şunları söyledi:

"Bu yıl kivi, Ordu ekonomisine çok ciddi katkı sunacak. Tahminlerimize göre bölgemizde 7 bin 400 ton civarında rekolte beklenmektedir. Bu da üreticilerimizin kividen yaklaşık 21 milyon lira gelir elde edeceği anlamına geliyor. Ordu ekonomisine girecek bu para tüm sektöre olumlu yansıyacak. Fındıktan sonra kividen de para kazanan üreticilerimiz durumlarından gayet memnun."

Uzunlar, üreticinin birinci sınıf kiviyi 3,30 lira, ikinci sınıf kiviyi 1,90 lira ve üçüncü sınıf kiviyi 80 kuruştan sattığını aktararak hiçbir üreticinin elinde ürün kalmadığını söyledi.

Kivi üretiminin Türkiye'de halen yeterli olmadığına dikkati çeken Uzunlar, "Geçmiş yıllarda Türkiye'ye ithal kivi giriyordu. Bu yıl döviz kurlarında yükselme olduğu için henüz kivi ithal olmadı ancak ülkemizde kivi açığı halen sürüyor. Türkiye'nin en az yüzde 40 oranında kivi açığı söz konusu. Bu açık ancak üretim sahaları artırılarak giderilebilir." diye konuştu.

Uzunlar, ülkeye ithal kivinin sokulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını, bu noktada arazisi müsait olan üreticilerin teşvik edildiğini de vurguladı.

Öte yandan üreticiler de bu yıl kividen elde ettikleri gelir karşısında memnun olduklarını kaydetti.



