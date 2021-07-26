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Ordu’ya sörf gelmiş, hoş gelmiş

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in yerel kalkınma hamlelerine bir halka da sörf eğitimi ile eklendi. Başkanı Hilmi Güler'in başlattığı sörf eğitimi onlarca katılımla her gün yeni bir boyut kazanıyor.

Ordu’ya sörf gelmiş, hoş gelmiş
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Ordu yerel kalkınma anlamında büyük bir değişim yaşanıyor. Tarımdan turizme, teknolojiden gastronomiye bir çok alanda atılan adımlar devrim niteliğindeki gelişmelerin habercisi sayılıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler önderliğinde gerçekleşen son önemli adım sörf konusunda oldu.

Ordu’nun yüzünü denize döndesi için deniz sporlarına büyük önem veren Başkan Hilmi Güler sörf konusunda dünyaca ünlü isimlerin Ordu’ya getirerek başlattığı hamleyi gençlerin katılımı ile kitleselleştirdi.

Ordu Sörf Merkezi önderliğinde yapılan eğitimlere her gün onlarca katılım oluyor. Ordu’dan ve Türkiye’nin değişik kentlerinde eğitimlere katılan gençler Ordu’da sörf çalışmasının kendilerine ilginç geldiğini belirtiyorlar.

Çalışmaları yürüten Sörf Girişimcisi Deniz Toprak, “Ordu sörf ile yeni bir hikaye yazıyor. Kısa sürede bütün Ordu’yu dünya tanıyacak. Ordu’daki gençler sörf sayesinde kentte kalacak. Kendilerini geliştirecekler. Ordu sörften ekmek yiyecek” diye konuştu.

Ordu Efirli Sahalin’de kurulan Sörf Merkezi’nde çalışmalarını yürüten gençleri gören Ordulular “Ordu’ya sörf gelmiş. Bunu hiç düşünmemiştik” diye birbirlerine espri yapıyorlar.

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