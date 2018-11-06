Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya ekonomi platform
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat
5 Aralık fırsatı
5 Aralık fırsatı
Çöpten enerji üretecek
Çöpten enerji üretecek

Organik fındık üretimi için organik gübre

Samsun'da, organik fındık üretimini teşvik etmek amacıyla 376 üreticiye organik sıvı gübre dağıtıldı - Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı: - "Organik fındık üretimi yapan çiftçilerimizin sayısının artırılmasını hedefliyoruz"

Organik fındık üretimi için organik gübre
banner17

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde organik fındık üretimini teşvik etmek için 376 üreticiye organik sıvı gübre verildi.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Organik Tarımı Yaygınlaştırma" projesi kapsamında Ayvacık ilçesinde 11 bin dekar alanda organik fındık üretimi yapan 376 üreticiye organik sıvı gübre dağıttı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, ilçede düzenlenen sıvı gübre dağıtım töreninde, organik tarım konusunda yükselen bir trend bulunduğunu söyledi.
Organik tarım yapan üreticileri desteklediklerine dikkati çeken Kırmacı, şöyle devam etti:
"Organik tarımın desteklenmesi, doğal kaynaklarımızı koruma adına da faydalıdır. Organik fındık üretiminin yaygınlaştırılması ile organik fındık üretimi yapan çiftçilerimizin sayısının artırılmasını hedefliyoruz. Organik fındık tarımı sırasında eksik uygulamaların tamamlanması, yanlış yapılanların doğrusunun yapılması için de eğitim veriyoruz. Organik üretim için fındık zararlıları ile mücadelede organik ilaçların kullanılmasını istiyoruz."
Kırmacı, organik tarım ile kimyasalların insan, çevre ve hayvan üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kalktığına işaret ederek, "Sağlıklı ve kaliteli besin üreten, yani organik fındık üretimi yapan üreticilerimizin tarımsal girdi maliyetini azaltmak, kaliteli üretim yapmasını desteklemek için proje kapsamında çiftçilerimize arazi büyüklüğüne göre sıvı gübre dağıtımını ücretsiz yapıyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Samsun Tarım Ve Orman MüdürlüğüSamsunOrganik TarımNail Kırmacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1