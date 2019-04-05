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“Organik Tarım Kanunu’na göre üretim yapıyoruz”

Migros’un, 5-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği İyi Gelecek Festivali’nde Türkiye’nin önde gelen markalarından olan City Farm da katılımcılar arasında yer aldı.

“Organik Tarım Kanunu’na göre üretim yapıyoruz”
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Migros’un, 5-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği İyi Gelecek Festivali’nde Türkiye’nin önde gelen markalarından olan City Farm da katılımcılar arasında yer aldı.



Migros İyi Gelecek Festivali’ne katılım gösteren Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) Başkanı ve City Farm Genel Başkanı Ayhan Sümerli, City Farm markasında ürün çeşitlerini artırdıklarını ve ürün kalemlerine yeni ürünler ekleyerek inovatif olmanın asıl amaçları olduğunu ifade etti.

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu’na göre üretim yapıyoruz” diyen Sümerli, organik arazilerinin olduğunu, belli metotları takip ederek bakanlık tarafından sertifikalandırılmış kuruluşlarca denetlendiklerini ve aldıkları organik ürün sertifikalarıyla ürünlerinin izinin sürülebilir olduğundan bahsetti.

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Migros Iyi Gelecek FestivaliAyhan Sümerli City Farm5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu
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