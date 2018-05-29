Organizatörler Internatıonal Mıce & Wedding Forumda Bir Araya Geldi Bu yıl 3.üncüsü düzenlenen International MICE & Wedding Forum (IMWF) 28 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında Antalya Belek, Titanic Deluxe Golf Belek Otel’de gerçekleşiyor.

Dünya turizm hareketinin en önemli alanlarından olan ve düğün organizasyonu aktörlerini turizmin başkenti Antalya’da ağırlayan IMWF, dünyada bir ilki gerçekleştirerek 60 ülkeden 300’ün üzerinde acente ve bu acentelerle görüşmeye gelen, 50’nin üzerinde, otel, havayolu şirketi ve sektör tedarikçisi ve yöneticisini bir araya getiriyor.



Basın toplantısında konuşan IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy; ‘Bugüne kadar Türkiye’de yapılan turizm başlıklı etkinliklerin en yüksek sayıda ve en üst düzeyde katılımcılara sahip olan IMWF’a ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. IMWF ile ülkemize eşsiz bir deneyim yaşattığımızı düşünüyoruz. 60 ülkeden 300 üzerinde acenteyi 4 gün boyunca Antalya’ da ağırlayacağız. Ülke ve şehir olarak çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yurtdışından gelen katılımcıların düşünceleri de çok olumlu” dedi.



Inventum Global Yönetici Ortağı ve IMWF Yönetici Ortağı Bünyat Özpak ise; “Hayalini kurduğumuz bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Düğün organizasyonu gerçekleştiren önemli acenteleri ağırlıyoruz. Bu acentelerin arasında; olimpiyatlardan 75 milyon dolarlık eventlere kadar dünya çapında etkinlikleri düzenleyen önemli acenteler yer alıyor. Dünyada bu sektör 1 trilyon dolarlık pazar payına sahip. MICE bu pazarın 700 milyar dolarını karşılarken düğünler ise 300 milyon dolarını karşılıyor. Biz de bu pazar payını arttırmak için Singapur, Kore, Arjantin, Brezilya, Amerika, Japonya, İngiltere gibi dünyanın en büyük acentelerini Türkiye’nin en önemli sektörel firmalarıyla buluşturmak için Antalya’ ya getirdik. Biz acente yöneticilerine ülkemizin etkinlikler yaptıkları diğer ülkelerden çok daha ileride olduğunu göstereceğiz. Yaptıkları yüksek bütçeli işleri rahatlıkla ülkemizde de yapabileceklerini anlatacağız. ” diye konuştu.

Inventum Global Yönetici Ortağı ve IMWF Yönetici Ortağı Asil Akar da “IMWF’u her geçen sene daha da büyütmeyi arzu ediyoruz. Ülkemiz içinde turizm ve ekonomi anlamında önemli katkılar sağlayan forum daha büyük uluslararası düğün ve MICE organizasyonlarına ev sahipliği yaptırmaya devam edecek” diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.



Etkinliğin ana sponsorlarından Titanic Deluxe Golf Belek Pazarlama Müdürü Yeşim Gülcegün ise uluslararası boyutta ki bu büyük foruma ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Türk Hava Yolları ve Titanic Otelleri sponsorluğunda gerçekleşecek olan International MICE & Wedding Forum, 29 Mayıs Salı günü KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Forum, Antalya’ nın tanıtımında büyük bir pay sağlayacak. Forum’da Türkiye’nin en önemli otellerinin yanı sıra Hindistan, Rusya, Amerika, İtalya, İngiltere, Avusturya, Hollanda, Lübnan, Nijerya ve Japonya gibi dünya ülkelerinin çeşitli zincir otel, havayolu şirketi, düğün ve MICE acentaları ile bire bir görüşmeler gerçekleştirmek için stantlarında yerlerini alacak. Programın düğün turizmi ve MICE sektöründe faaliyet gösteren sosyal medya fenomenleri ve gazetecilere ilişkin bölümü IMWF ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğinde gerçekleşmektedir.



