ORGE ELEKTRİK TMB’NİN 120’nci ÜYESİ OLDU! Akıllı bina ve raylı sistem projelerine imza atan Orge Elektrik, Türkiye Müteahitler Birliği (TMB)’ne üye oldu. Orge Elektrik CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, üyeliğin kendilerine önemli iş fırsatları yaratacağını söyledi.

Türkiye’nin önde gelen inşaat projelerine elektrik taahhüt hizmetleriyle imza atan Orge Elektrik, TMB’ye üyeliğine imza attı. Birliğin 120’inci üyesi olduklarını belirten Orge Elektirik CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz şunları söyledi: “TMB, Türk inşaat sektörünün en önde gelen firmalarını temsil ediyor. Söz konusu firmaların hemen hemen tümü uluslararası müteahhit olarak faaliyet göstermekte, pek çoğu küresel düzeyde tanınmakta. TMB üyeleri yurtiçindeki inşaat işlerinin yüzde 70’ini, Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri işlerin ise yüzde 90’ını gerçekleştirdiler. Bu birliğe katılımımızın bize önemli işbirliği imkanlarını sunmasını, özellikle yurtdışında gerekli gördüğümüz güvenilir, kazan-kazan ilkesini gözeten işbirliklerine vesile olmasını ümit ediyoruz.”



Gündüz, sektörde 2017 yılında gösterdikleri başarıyı 2018’de de devam ettirdiklerini vurguladı. Geçen yılı 85.1 milyon TL ciro ile kapatan Orge Elektrik, ilk akıllı bina projesini gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 4 milyon metrekareye yakın kapalı alanlı elektrik taahhüt yapan Orge Elektrik Kartal-Kaynarca metro hattından Conrad Hotel İstanbul’a kadar sayısız projede yer aldı. 2018’de ise şirket bugüne kadarki en büyük işi olan Büyükyalı İstanbul Projesi üzerinde çalışıyor. 39.794.241,89 TL bedelli projenin yanı sıra Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Epique Island, TheMandarins Acıbadem, Concord İstanbul ve Inİstanbul projeleri Orge Elektrik’in dahil olduğu çalışmalar arasında bulunuyor.



Üst segment akıllı bina ve raylı sistemler projelerine büyüme hedeflerini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Orge Elektrik CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, “Başarıyla tamamladığımız Kartal-Kaynarca metro hattı şu anda halkımızın kullanımında. Bu projede işleri yapan tek Türk firmaydık. Raylı sistemler bizim odaklandığımız alanlardan biri. Bu nedenle ilk işimizi başarı ile tamamlamak çok önemliydi. Metro hattında sağladığımız başarı ilk meyvelerini vermeye başladı. İstanbul 2023 raylı sistem projeksiyonunun en önemli parçalarından birisi olan Kabataş-Mahmutbey-Mecidiyeköy hattının ihale edilen üç istasyonunun elektrik taahhüt işlerini üstlendik. Ülke genelinde tüm raylı sistem projelerinde masada yer almak istiyoruz. Bu işler için sürekli teklifler veriyoruz ve potansiyel işleri yakından takip ediyoruz” dedi.



“Akıllı Bina Projelerine Odaklanıyoruz”



Quasar İstanbul Projesi ile üst segment akıllı bina projelerine başladıklarını vurgulayan Gündüz “Bu bizim için önemli ve çok farklı bir deneyimdi. Lüks olmasının yanı sıra elektrik ve aydınlatma için farklı uygulamalar gerçekleştirme imkanı bulduk. Mesela dış cephe aydınlatması için 150 metre yükseklikte sepetle montaj yaptık” diye konuşuyor.



2017 yılında tamamlanan Quasar İstanbul Projesi’nin ardından 2018’de yeni projelere başladıklarını belirten Gündüz, Aksoy Holding’in Bodrum Yalıkavak’ta devam eden otel, villa, yat limanı projesi Epique Island’ın elektrik taahhüt işleri üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Gündüz hem bu projeyle, hem de gelecekte odaklanacakları diğer projelerle ilgili ise şunları söylüyor:“Orge olarak villaların elektrik taahhüt işlerini aldık. Toplamda 2 sene sürecek bir proje. 2018 yılı başında bu defa peyzaj işleri ihalesinde sözleşme görüşmelerine başladık, kısa zamanda imzaları atmayı bekliyoruz. Bunun yanı sıra Zeytinburnu sahilinde inşası devam eden Büyükyalı Projemiz hem büyüklük hem nitelik açısından çok önemli bir proje. 2018 ve sonrasında bu tür üst segment akıllı bina konseptinde projelere de odaklanarak büyümemizi devam ettireceğiz. Bu yıldan başlayarak turizmde ülkemizin önemli bir büyüme yakalayacağı öngörülmekte, bu çerçevede özellikle İstanbul’da yine üst segment turizm yatırımlarıyla ilgileniyoruz.”



Gündüz, Türkiye’deki şehir hastanelerinin elektrik taahhüt işlerinin anahtar teslim yapılması için teklifler hazırladıklarının da altını çiziyor. Öte yandan Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi’nde de çeşitli bankaların, yatırım kuruluşlarının, ofis merkezlerinin elektrik taahhüt işlerinde yer almak için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor.



Nitelikli İşgücü için Orge Enstitü



Büyüme hedeflerini gerçekleştiren Orge Elektrik istihdama katkı sağlamayı da göz ardı etmiyor. Şirket bünyesinde çalışan sayısı 500’ü aştı. Gündüz, sektörde nitelikle işgücü konusunda önemli sıkıntı yaşandığına vurgu yapıyor. Gündüz, bu açıktan yola çıkarak 2017’de hem Orge hem de sektör için nitelikli çalışan yetiştirmek üzere Orge Enstitü’yü kurduklarını söylüyor. Ataşehir’de şirkete ait bir gayrimenkulün eğitim merkezi haline getirilmesi için üniversiteler ve İŞKUR ile işbirliği çalışmalarına başladıklarını söyleyen Gündüz, bu çalışmayı öncelikle bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerinin altını çiziyor. Bununla birlikte eğitimler ile önemli seviyede verimlilik artışı hedeflendiğini de ifade ediyor.





