Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin ÇED raporu onaylandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kurulması planlanan Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ilişkin ÇED raporunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

Orhaneli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) ile birlikte yürüttüğü Orhaneli Maden İhtisas OSB projesiyle ilgili ÇED olumlu raporuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, projenin ilçenin kaderini değiştireceğini belirtti.

Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin kurulması için bir engel kalmadığını vurgulayan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk Maden İhtisas OSB'sini kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin uygulanması için artık önümüz açıldı. Bu projeye destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin yapımı için 61 fabrika taahhütte bulundu. Kentin tüm dinamiklerinin ortak kararıyla gerçekleştirilen proje faaliyete geçtiğinde yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacak."



