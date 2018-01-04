Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin ÇED raporu onaylandı

- İlçe Belediye Başkanı Tatlıoğlu: - "Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin yapımı için 61 fabrika taahhütte bulundu. Kentin tüm dinamiklerinin ortak kararıyla gerçekleştirilen proje faaliyete geçtiğinde yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacak"

Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin ÇED raporu onaylandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kurulması planlanan Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ilişkin ÇED raporunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

Orhaneli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) ile birlikte yürüttüğü Orhaneli Maden İhtisas OSB projesiyle ilgili ÇED olumlu raporuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, projenin ilçenin kaderini değiştireceğini belirtti.

Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin kurulması için bir engel kalmadığını vurgulayan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk Maden İhtisas OSB'sini kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin uygulanması için artık önümüz açıldı. Bu projeye destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Orhaneli Maden İhtisas OSB'nin yapımı için 61 fabrika taahhütte bulundu. Kentin tüm dinamiklerinin ortak kararıyla gerçekleştirilen proje faaliyete geçtiğinde yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacak."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇED RaporuMaden Organize Sanayi BölgesiOrhaneli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5