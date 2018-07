Orka Holding'in markaları online satışla dünyanın her yerinde

İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2018'de Türkiye'de 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşacaklarını söyledi.

Orakçıoğlu, mağazalarının yanı sıra online satışla dünyanın her yerinde olduklarını kaydederek, "Türkçe ve İngilizce satışlarımız zaten vardı. Rusça, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Romence satışlara da başladık." dedi.

Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding'in, bu yıl 8'incisini düzenlediği Yurtdışı Bayi Buluşması İstanbul'da başladı.

Almanya, Kanada, Çin ve Japonya gibi dünyanın 85 ülkesinden gelen 200 kişilik alım heyetinin ağırlandığı etkinlikte, şirket, bünyesindeki markaların 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonlarını sergiliyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, beş kıtadan 82 ülkeyi ağırladıkları organizasyonun artık hem Türkiye'ye hem de Türk ürünlerine duyulan güvenin nabzını tutması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Orakçıoğlu, "Toplantı, dünyada nasıl bir çekim gücü oluşturduğumuzun ve gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzun da ispatı niteliği taşıyor. Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Dubai, Suudi Arabistan, Polonya, Ukrayna ve Tacikistan gibi ülkeler de katıldı." diye konuştu.

İlklerin markası olarak dijital dönüşümü tüm faaliyetlerine entegre etmenin faydasını bu toplantıda da gördüklerini aktaran Orakçıoğlu, organizasyona katılamayan alım grupları için sanal gerçeklik deneyimini uygulamaya alarak fiziksel sınırları ortadan kaldırdıklarını, onlara showroom'u gezebilecek, ürünlerini 360 derece inceleyebilecek bir ortam sağladıklarını anlattı.

Orakçıoğlu, Türk erkek hazır giyiminde bir ilk olan bu projenin gerek bayi toplantılarına gerekse online satışlarına çok ciddi katkı sunduğunu kaydederek, organizasyonun birkaç gün daha süreceğini ancak aldıkları siparişlerin geçen yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi.





- "Işık hızıyla büyüyoruz"





Orakçıoğlu, toplantıda Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile dünyada geldikleri noktaya değinerek, küresel pazarda ışık hızıyla büyüdüklerini vurguladı.

İşlerinin "Türkiye için çalışmak ve değer üretmek" olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genç ve dinamik ekibimizle 24 saat uyumuyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Artık dünyanın her yerindeyiz. Global yolculuğumuzda hedeflerimize ulaşma ve ülkemizin başarılarını bir nevi yurtdışına taşıma amacıyla Avustralya’dan Güney Amerika’ya dört mevsimi aynı anda yaşayarak marka bilinirliğimizi artırıyoruz. İşte bu ruh, Orka Holding olarak tüm dünyada elde ettiğimiz başarının da mimarı. Markalı ihracatta da ülkemizi temsil ederek sektörümüze öncülük ediyoruz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 katına ulaşma başarısı gösterdik."





- "Online satışta dünyanın her yerindeyiz"





Orakçıoğlu, küresel perakende sektöründe ağırlığı giderek artan e-ticaretin önemini ilk keşfedenlerden olduklarını belirterek, bu alanda yaptıkları yatırımın meyvelerini topladıklarını söyledi.

Online satışlarda yeni nesil teknolojilere son derece hızlı uyum sağladıklarını aktaran Orakçıoğlu, "Online satışla dünyanın her yerindeyiz. Çoklu dil yapısı, çok dilli dijital alt yapımız var. Türkçe ve İngilizce satışlarımız zaten vardı. Rusça, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Romence satışlara da başladık" şeklinde konuştu.

Orakçıoğlu, bu girişimler sayesinde sadece Türkiye değil Avrupa'dan Uzak Doğu'ya tüm dünya ülkelerinde her geçen gün artan sadık müşteri profili oluşturduklarını bildirdi. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre online satışlarının gerek yurt içi gerekse yurt dışında yüzde 150 arttığını ifade eden Orakçıoğlu, "Online satışlarımızın ciroya etkisi de her geçen yıl artış gösteriyor. 2023'te online mağazaların cirodaki payı yüzde 25 olacak." dedi. Orakçıoğlu, özellikle İtalya'da satışlarının çok iyi olduğunu, her yıl satışların yüzde 120 arttığını kaydederek, bu ülkedeki satış noktalarının gelecek yıl 28'e çıkacağını söyledi. Ürünlerinde bulunan inovasyonun müşteriye fayda sağladığını dile getiren Orakçıoğlu, bu sayede ürünlerini kolayca sattıklarını bildirdi.

- "2018'de toplamda 430 mağazaya ulaşacağız"





Orakçıoğlu, geçen yılı Türkiye'de 210 ve yurt dışındaki 73 ülkede 160 olmak üzere toplamda 370 mağaza ile kapattıkları bilgisini verdi.

Bu yıl hedeflerinin yurt içinde 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak olduğunu aktaran Orakçıoğlu, "Bu yıl yurt dışında açılması planlanan 40 mağazamızdan 16'sının açılışını gerçekleştirdik. 24'ünü de yıl sonuna kadar açacağız. Yurt dışında 2018 sonu itibarıyla mağaza sayımız net 200 olacak. 202 de olabilir." ifadelerini kullandı. Orakçıoğlu, bu yıl giriş yapacakları yeni pazarlar arasında Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus'un olduğunu kaydederek, Almanya, Rusya ve İtalya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde yeni mağazalar açacaklarını bildirdi.

Avrupa'nın teknoloji olarak en iyi üretim tesislerinden birine sahip oldukları Giresun'daki fabrikalarının üretim kapasitesini arttırarak revize yatırımlar yapacaklarını aktaran Orakçıoğlu, bu yıl toplamda 500 kişilik ek istihdam oluşturmayı planladıklarını, ihracatta da yüzde 70 artış beklediklerini anlattı.





- "Hiç gitmediğimiz ülkelerden sipariş alıyoruz"





Orakçıoğlu, etkinlikte tanıtımını da gerçekleştirdikleri inovatif ürünlere değinerek, "Lüks ve inovatif ürünleri ulaşılabilir fiyatla satıyoruz. Bu bize tüm dünyada avantaj sağlıyor. Ucuz değil ama ulaşılabilir fiyatla satıyoruz. Fiyat anlamında rakiplerimizden çok daha avantajlıyız." dedi.

İtalya'da yeni bir marka alıp almayacaklarına ilişkin bir soruya karşılık Orakçıoğlu, İtalya'daki markaların yorgun ve enerjisi düşük olduğunu, böyle bir markayı almak istemediklerini, kendilerinin genç ve inovasyon odaklı bir marka olduklarını vurguladı. Orakçıoğlu, İtalya'da geleceğin 4-5 markalarından birisi olarak gösterildiklerini kaydetti.

İnternet üzerinden hiç gitmedikleri ülkelerden sipariş aldıklarını dile getiren Orakçıoğlu, özellikle Afrika'da yoğun talep aldıklarını bildirdi. Orakçıoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı'nda iki mağaza açacaklarının bilgisini verdi.

Orakçıoğlu, Türkiye'nin erkek giyimdeki avantajlarından bahsederek, "Biz genç ve dinamik bir marka olarak yurt dışını şimdi değil 30 yıl önce hedefledik. Engebeli yollardan geçtik, önümüz açık. Biz engebeli yollardan geçtik, otobandayız. Dünya pazarında markamıza gösterilen ilgi bizi çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

Hong Kong'un önde gelen iş adamlarından birisinin Türkiye'ye başka bir iş için geldiğinde bir AVM'deki mağazalarını gezdiğini anlatan Orakçıoğlu, ürünleri çok beğendiğini ve muhataplarına kendileri ile tanışmak istediğini söylediğini aktardı.

Orakçıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tahminimize göre Hong Kong'un ilk 5'inde olan bir iş adamı. Bize geldi ve yemek yedik. Bize gelerek, 'Ben sizin Hong Kong ve Uzak Doğu pazarında tüm yapılanmanızı, satış kanallarınızı kurmak istiyorum ve partneriniz olmak istiyorum' dedi. Buraya kadar normaldi ancak akabinde 'Ama ben partner olduğum firmaya mutlaka ortak olmak isterim' dedi. Markaya nasıl sıcaklık ve ilgi duyduğunuz bir göstergesi. Ben de, 'Önemli olan birbirimizi bir süre tanıyalım ondan sonra buna karar verelim' dedi. buna benzer çok anekdotlarımız oluyor."





- "Çok sayıda iş birliği teklifi var"





Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, "lüksü ulaşılabilir kılma" stratejisiyle hareket ettiklerini, mağazaların iç dizaynından tasarımlara kadar her bir adımı markaların DNA'sına uygun şekilde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise koleksiyonda doğa dostu ve inovatif ürünlere yer verdiklerinin altını çizdi.

Arar, "Üretimden son kullanımına kadar doğa dostu, kimyasal kullanılmayan, yeşil üretim dediğimiz ürünlere yoğunlaşıyoruz. Bunu, dünyanın da geleceği açısından üzerimize düşen bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Koleksiyonlarımızda ayrıca erkeklerin hayatını kolaylaştırıyoruz." dedi. Uluslararası pazarda çok büyük potansiyellerinin bulunduğunu dile getiren Arar, "Ülkelerdeki varlığımız çok hızlı büyüyecek. Olmadığımız pazarlarda da olacağız. Bu durum bize iş birliği teklifinin gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Dünyanın 85 ülkesinden 200 alım heyetinin bizzat katıldığı, katılamayanlara online tanıtımın gerçekleştirildiği etkinlikte Orka Holding'in bünyesindeki markaların 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonları ve inovatif ürünleri sergileniyor.Sergilenen ürünler arasında Impatto Zero kumaş, UV korumalı gömlek, yıkanabilir yün pantolon ve ceket, travel serisi takım elbise, travel serisi gömlek, nanocare gömlek, easycare gömlek ve nanoclean gömlek bulunuyor.