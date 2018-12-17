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Orman Genel Müdürlüğü 66 personel alacak

- Orman Genel Müdürlüğünce, sınavla 46 orman mühendisi, 20 orman muhafaza memuru alımı yapılacak

Orman Genel Müdürlüğü 66 personel alacak
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ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından sınavla 46'sı orman mühendisi, 20'si orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 66 personel alınacak.

Orman Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 46 orman mühendisi alımı için başvuru yapacaklarda, bu yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2018-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak ve lisans programlarının orman mühendisliği bölümünden mezuniyet şartı aranacak. Söz konusu alımlar için başvurular 14-25 Ocak 2019'da yapılabilecek.

Mühendis alımlarına ilişkin sözlü ve uygulamalı sınavlar 18 Şubat-1 Mart 2019'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

20 orman muhafaza memurluğu kadrosuna başvuru için ise bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak ve yüksek öğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından, ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak şartını karşılamak gerekiyor. Söz konusu kadrolar için başvurular 28 Ocak-8 Şubat 2019'da alınacak.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 4-15 Mart 2019'da Antalya'da yapılacak.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek.

Söz konusu alımlar için adaylara yapılacak tüm duyurular kurumun "www.ogm.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

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