Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çok uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığına ait atamalarla ilgili beklenti vardı. Biz norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi" - "Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız" - "2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman emvali üretmeyi ve tüketmeyi amaçlıyoruz"

banner17

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Aliağa ilçesi Helvacı Mahallesi'nde halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

Pakdemirli, burada vatandaşlardan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve Aliağa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Serkan Acar için destek istedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak atamalarla ilgili çok uzun süredir bir beklenti olduğunu söyledi.

"Norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi. Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız. Alınacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Tabii KPSS puanlarına göre alınacak. Diğer meslek mensuplarıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyaç oldukça kadrolar tahsis edilecek. Biz de gerekli açıklamaları yapacağız."

Pakdemirli, orman ürünleri ithalatını sıfıra indirmeyi istediklerini belirterek, "2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman emvali üretmeyi ve tüketmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Çiğ sütte destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacağını bildiren Pakdemirli, "244 bin yetiştiricimizin hesaplarına toplamda 784 bin ton süt için 184 milyon lirayı bugün yatırıyor olacağız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'ye, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar eşlik etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
31 MartOrmanSeçim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5