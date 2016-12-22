Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreni

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Madra Çayı üzerine kurulan Ardıçtepe Barajı da hizmete açıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yaptırılan 4 milyar lira bedelli 151 tesisin toplu açılışı sebebiyle Ankara'daki Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tören düzenlendi.

Vali Ersin Yazıcı, telekonferans ile kurulan bağlantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'den selam iletti. Vali Yazıcı, bağlantının ardından barajın açılışını gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin bilgi veren Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Çağlancı, barajın Balıkesirli çiftçilere büyük kazanç sağlayacağını belirtti.

Çağlancı, 2011'de ihaleye çıkılan barajın temelinin 2012'de atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Madra Çayı üzerine kurulan Ardıçtepe Barajı, 49,5 metre yüksekliğe sahip. Ekonomiye yıllık 37 milyon lira katkı sağlayacak. Projenin maliyeti 35 milyon lira. Baraj sayesinde 36 bin 620 dekar alan sulanacak ve 37,6 milyon metreküp depolama hacmi bulunuyor. "



Açılış törenine, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar ve çok sayıda vatandaş katıldı.